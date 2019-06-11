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В Госдуме видят опасности роста финансирования армии Украины со стороны США

Политика

«Они спонсируют войну новых властей Украины против собственного народа»

Москва, 11 июня 2019, 14:41 — REGNUM  В Госдуме осудили выделение Пентагоном средств на помощь армии Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

«Любое выделение средств на военную помощь властям Украины крайне опасно и преступно. Россия не раз заявляла свою категорическую позицию в отношении недопустимости финансирования военных расходов Киева со стороны Запада», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, «американские политики, предлагающие выделить средства из бюджета на вооружение Киева, должны отдавать себе отчет в том, что таким образом они спонсируют войну новых властей Украины против собственного народа и массовые убийства мирных жителей».

«Политика США в отношении конфликта на Украине никак не соответствует положениям, закреплённым в Минских соглашениях, и явно не направлена на его разрешение», — констатировал Железняк.

Бюджет Пентагона в 2020 году предусматривает выделение 250 млн долларов США на поддержку армии Украины, что на 50 млн долларов больше, чем в 2019 году.

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