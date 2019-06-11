Законопроект о жилищных правах «предпенсионеров» внесен в Госдуму

Москва, , 14:34 — REGNUM Законопроект, направленный на обеспечение жилищных прав граждан, внесли в Госдуму депутаты, среди которых Виктор Кидяев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

Сейчас пенсионеры по старости, не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственниками жилых помещений, или членами семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений, которые должны находиться в черте соответствующего населенного пункта.

Поправками предлагается расширить категорию граждан, имеющих такие гарантии: запрет на выселение из специализированных жилых помещений распространяется также на женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, достигших 60-летнего возраста.

Ранее для «предпенсионеров» было сохранено право на получение обязательной доли в наследстве вне зависимости от повышения возраста приобретения права на трудовую пенсию.