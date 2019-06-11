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Борису Джонсону советуют отвечать на вопросы публично

Политика

«Если Вам нечего скрывать, не смущайтесь отвечать на вопросы»

Лондон, 11 июня 2019, 14:43 — REGNUM  Марк Харпер, один из кандидатов, соперничающих за место премьер-министра Великобритании, сказал, что его соперник Борис Джонсон должен отвечать на вопросы публично. Об этом 11 июня сообщает агентство Reuters.

«Все кандидаты в этой гонке должны дать общественности ясные ответы», — сказал Харпер. — Если Вам нечего скрывать, не смущайтесь отвечать на вопросы».

Марк Харпер сказал, что будет искать новый способ выхода Британии из ЕС, но не может обещать, что Brexit произойдет к 31 октября.

Как сообщалоИА REGNUM, 24 мая 2019 г. премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об уходе в отставку с 7 июня.

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