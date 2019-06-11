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Рябков о «нарушении» Россией ДРСМД: «Нам внушали»

Политика

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из двустороннего Договора РСМД, действовавшего с 1987 года

Москва, 11 июня 2019, 14:27 — REGNUM  США на протяжении нескольких лет внушали России то, что Москва якобы осознано нарушала Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения».

«Нам (руководству РФ) внушали, что мы осознано нарушаем ДРСМД, — сказал Рябков. — Когда мы спрашивали, на каком основании вы это говорите, нам отвечали: вы сами все знаете».

По его словам, такие же бездоказательные обвинения в адрес РФ со стороны США касались информации о возможном «сговоре» штаба Дональда Трампа с представителям Кремля.

По его словам, подобные заявления американский стороны не являются основой для диалога между странами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из двустороннего Договора РСМД, действовавшего с 1987 года. Документ потеряет свою силу 2 августа 2019 года.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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