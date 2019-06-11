Вторник, 11 Июня 2019 года
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Дело об экстрадиции Ассанжа может длиться годами — WikiLeaks

Политика

Процедурные слушания по делу намечены на 14 июня

Лондон, 11 июня 2019, 14:36 — REGNUM  Судебный процесс о выдаче Соединённым Штатам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может затянуться на годы. Об этом заявил 11 июня на пресс-конференции в Лондоне главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

Он отметил, что первые прения — обмен заявлениями сторон защиты и обвинения — ожидаются в ближайшие недели или месяцы. В дальнейшем, если дело пройдет всю судебную систему, оно может занять даже годы.

Храфнссон подтвердил, что 14 июня в магистратском суде лондонского района Бромли, где находится тюрьма Белмарш, состоятся очередные слушания по делу. Речь идет о процедурных слушаниях, в которых Ассанж будет участвовать посредством видеосвязи.

В этот день документы в поддержку высылки Ассанжа в США должна представить американская сторона. Затем суд приступит к их изучению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо заявил, что Ассанжа, скорее всего, выдадут Соединенным Штатам. В настоящее время основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме Бермарш.

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