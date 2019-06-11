Лукашенко назначил нового зама госсекретаря Совбеза Белоруссии

Минск, , 14:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Рахманова, который до этого работал начальником управления СК Белоруссии по Брестской области, заместителем государственного секретаря Совета безопасности республики. Об этом сообщает госинформагентство БелТА.

Также перестановки прошли в Минздраве Белоруссии. Так, новым министром стал Владимир Караник, который с 2011 года был главным врачом Минского городского клинического онкологического диспансера.

Кроме того, в республике сменился генеральный директор Минского тракторного завода. Им стал Виталий Вовк. Вовк в 2018 году был назначен инспектором по Витебской области, а перед этим четыре года был министром промышленности Белоруссии.

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