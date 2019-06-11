Вторник, 11 Июня 2019 года
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За два дня в Германии осквернили три мечети

Политика

Подозреваемые не найдены

Берлин, 11 июня 2019, 14:28 — REGNUM  Глава турецкой общины в Германии Мустафа Косе заявил, что за последние два дня в стране подверглись нападению сразу три мечети, об этом 11 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Одна из мечетей была изрисована оскорбительными надписями, среди которых был призыв «убираться» из страны. В другое культовое учреждение неизвестные бросали камни, в третьей мечети была подожжена копия Корана.

Правоохранительные органы страны начали проверки. Представители турецкой общины требуют скорейшей поимки виновных.

Напомним, за последние годы исламофобия в странах Евросоюза значительно усилилась, причиной тому стала массовая миграция в содружество беженцев с территории Ближнего Востока и Африки.

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Ислам
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