Президент Литвы рассказала про «ползучие угрозы» от «враждебных государств»

Вильнюс, , 14:24 — REGNUM Завершающая свой второй срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая сегодня, 11 июня, со своим последним ежегодным посланием в парламенте Литвы рассказала об «угрозах», которые ожидают страну в будущем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, Литва уже «заметна» на международной арене, а это стало возможно исключительно способности «ответственно, открыто и прямо», а не «потакая».

"Международный порядок меняется и нам следует сохранить ценностный стержень. Это всегда приносит более высокую отдачу, чем попытки угодить кому-либо. Мир уже знает — вертеть Литвой не удастся, но Литве можно доверять. Тем не менее как бы ни менялся мир, с какими бы опасностями ни сталкивалась Свобода, только лишь наше собственное политическое самоопределение покажет степень нашей готовности защищаться и отстаивать фундаментальные ценности. Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползучими угрозами, которые сделают нас заложниками, когда придется выбирать между плохим и очень опасным», — сказала Грибаускайте.

Уходящая президент назвала саму Литву «колоколом свободы», которым «мы должны и впредь оставаться».

«Новые вызовы в области безопасности, мирового порядка, прав человека, торговли и изменения климата требуют пересмотра деятельности международных организаций. И в этом вопросе Литва — не пассивный наблюдатель, а один из инициаторов перемен», — заявила она.

Напомним, Грибаускайте за свой президентский срок неоднократно набрасывалась с критикой на Россию и Белоруссию, а РФ называла «террористическим государством».