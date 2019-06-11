Мэра Евпатории не хотят выпускать из СИЗО

Евпатория, Крым, , 14:21 — REGNUM Верховный суд Республики Крым отклонил апелляционные жалобы адвокатов подозреваемого в превышении должностных полномочий главы администрации Евпатории Андрея Филонова, оставив его под стражей до конца июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 11 июня в пресс-службе суда.

«Апелляционные жалобы адвокатов не были удовлетворены, постановление суда первой инстанции оставили без изменений», — отметили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю задержали главу администрации Евпатории Андрея Филонова, в его отношении было возбуждено несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Чиновника обвиняют в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем, по версии обвинения, местному бюджету был нанесён ущерб на сумму более 80 миллионов рублей. 28 мая Киевский районный суд продлил Филонову арест до 31 июля.

Об этом: Глава Крыма поддержал арест опального мэра Евпатории

Читайте ранее в этом сюжете: Арестованный мэр Евпатории обещает «разбить» обвинение