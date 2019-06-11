Глава одной из городских дум в Удмуртии будет работать бесплатно

Можга, Удмуртия, , 14:20 — REGNUM На сессии гордумы Можги депутаты внесли изменения в Устав муниципального образования. Согласно новшеству, спикер гордумы будет работать бесплатно, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

«Председатель городской Думы должен работать на непостоянной основе, то есть без заключения трудового договора и без получения денежного содержания из муниципального бюджета», — пояснили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, предыдущий председатель гордумы Можги Валерий Корольков покинул должность в апреле 2019 года. Согласно декларации о доходах, в 2018 году он заработал 1,428 млн рублей. Доход его супруги с учетом продажи легкового автомобиля составил 1,9 млн рублей.

Нового главу городской думы планируют избрать до конца июня.