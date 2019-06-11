Архангельский губернатор через соцсети ищет зама по инвестразвитию

Архангельск, , 14:20 — REGNUM В ближайшее время в правительстве Архангельской области появится еще одна должность — губернатор Игорь Орлов на своей странице ВКонтакте объявил о том, что ищет человека, который возьмется за инвестиционное развитие региона.

«Я ищу человека, который возглавит направление инвестиционного развития. Присылайте мне на почту и в паблики свои резюме, я буду внимательно их изучать. Я рассчитываю, что в ближайшее время мне удастся подобрать такого человека» — заявил Орлов.

Он также сообщил, что собирается выйти к депутатам областного собрания с предложением ввести новую должность в правительстве.

Кроме того Игорь Орлов намерен создать региональный проектный офис для реализации национальных проектов. Обе инициативы, по его словам, не потребуют больших бюджетных вложений.

Введение дополнительных структур и должностей в правительстве региона создают впечатление, что власти региона не эффективно используют ту структуру регионального правительства, которую утвердили три года назад, считает политолог Андрей Чураков.

«Надо понимать, что они (нацпроекты — ред.) будут реализовываться теми институтами, которые уже существуют и создавать новые, в данном случае, не очень разумно. Любая новация должна быть оправдана с точки зрения эффективности. Здесь я перспектив пока не вижу, — заявил политолог. — Что касается введения должности вице-губернатора, который будет отвечать за реализацию нацпроектов в регионе, то эта инициатива выглядит попыткой избежать ответственности за исполнение указов президента, поскольку персонально за выполнение тех планов, которые утверждает президент, в регионе должен отвечать не вице-губернатор, а сам губернатор».

Сам способ, который избрал губернатор для поиска кандидатов на пост ключевой фигуры в региональном правительстве, по словам Чуракова, демонстрирует кадровый кризис в Архангельской области.

«На мой взгляд объявлять открытый конкурс в данном случае — неправильно и тот факт, что губернатор не может выбрать заместителя из списка персоналий свидетельствует о том, что кадровая работа находится в глубоком кризисе», — заявил политолог, добавив, что инициатива объявить о поиске зама по инвестициям связана с попыткой «приподнять рейтинг губернатора».

Напомним, позиция архангельского губернатора Игоря Орлова в рейтинге влиятельности глав субъектов РФ стремительно снижается. В мае глава региона опустился сразу на 15 позиций, заняв предпоследнее 84-е место.