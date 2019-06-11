Москва, , 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба главы Российского государства.

Лидеры двух стран обсудили программу саммита Шанхайской организации сотрудничества, который запланирован в Бишкеке 13 и 14 июня. Путин и Жээнбеков договорились провести на полях мероприятия двустороннюю встречу.

Президенты двух стран подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений Москвы и Бишкека.

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