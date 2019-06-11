Парламент Туркмении ратифицировал договор о партнерстве с Афганистаном

Ашхабад, , 14:15 — REGNUM Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменией и Афганистаном ратифицировали Меджлис (парламент) Туркмении, сообщает издание Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Ранее между Афганистаном и Туркменией были подписаны межправительственные соглашения о таможенном сотрудничестве и воздушном сообщении, а также меморандумы о взаимопонимании в нефтегазовой сфере.

Стороны также договорились увеличить объемы поставки электроэнергии в провинцию Герат в Афганистане. Ашхабад выступает за оказание масштабной помощи Кабулу через реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Напомним, вышеуказанный документ был подписан главами Туркмении и Афганистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Ашрафом Гани в начале 2019 года в Ашхабаде.

Читайте также: Рост экономики Туркмении сохранился на уровне 6,2%