Китай ответит США в случае обострения торговой напряженности

Пекин, , 14:17 — REGNUM Китай даст твердый ответ, если США продолжат политику торговой напряженности, сообщил МИД Китая во вторник, 11 июня, после заявления президента США Дональда Трампа о готовности ударить по тарифам в случае, если не удастся достичь соглашения на июньском саммите G20, сообщает 11 июня Reuters.

Трамп неоднократно заявлял, что готов встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите в Осаке в конце июня, но Китай не подтвердил встречной готовности.

На прошлой неделе Трамп заявил, что после встречи лидеров крупнейших экономик мира примет решение об исполнении угрозы введения тарифов на китайские товары не менее, чем на $300 млрд.

В понедельник, 10 июня, Трамп сообщил, что готов ввести еще несколько карательных тарифов на китайский импорт, если ему не удастся добиться прогресса в торговых переговорах с Си в Осаке. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан не будет отвечать на вопросы о встрече Си с Трампом на саммите G20, заявив, что информация, как только появится в министерстве, будет обнародована.

«Китай не желает торговой войны, но и не боится ее», — сказал он, добавив, что двери Китая открыты для переговоров на основе равенства.

«Если Соединенные Штаты хотят эскалации торговых трений, мы решительно отреагируем и будем бороться до конца».

Напряженность между Вашингтоном и Пекином резко возросла в мае после того, как администрация Трампа обвинила Китай в отказе от обещаний осуществить структурные изменения в экономике в течение нескольких месяцев торговых переговоров.

Соединенные Штаты стремятся к радикальным переменам, вплоть до превращения принудительной передачи технологий и краж коммерческих тайн США. Соединенные Штаты также хотят ограничить субсидии для китайских госпредприятий и создать более благоприятные условия для доступа американских фирм на китайские рынки.

10 мая Трамп повысил тарифы на $ 200 млрд китайских товаров до 25% и предпринял шаги к увеличению взимаемых пошлин на китайский импорт дополнительно на $300 млрд. Пекин ответил повышением тарифов в пересмотренном списке товаров США на 60 миллиардов долларов. Правительство США также разозлило Китай, поместивHuawei Technologies Co Ltd в черный список, фактически запрещающий американским компаниям вести бизнес с китайской фирмой, являющейся крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования.

Инвесторы опасаются, что Китай отомстит, поместив американские компании в черный список или запретив экспорт в США редкоземельных металлов, которые используются в такой продукции, как чипы памяти, аккумуляторные батареи и сотовые телефоны.