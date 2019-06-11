Президент Литвы похвалилась десятилетием своего правления

Вильнюс, , 14:13 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 11 июня, выступила в парламенте страны со своим последним годовым посланием, в котором не поскупилась на комплименты в свой адрес, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня, за месяц до передачи дел новому руководителю страны, я хочу поговорить о зрелости нашего государства, демократии, общества и политики, к чему мы все вместе стремились все эти десять лет. Несмотря на то, что были и конфликты, и споры, и что мы толкались в разных «пузырях», анализ полного драматизма десятилетия позволяет заявить, что с государством в целом всё в порядке», — заявила Грибаускайте.

По её словам, Литва за годы её правления добилась всемирного уважения и заработала авторитет.

«О зрелости нашего государства свидетельствует международное признание Литвы. Имя Литвы сегодня произносят с уважением и доверием. Наш голос имеет вес в Европейском союзе и НАТО, литовские идеи способствуют построению более мирного и современного мира. То, что к освободившемуся самостоятельному государству так относится мир, как сейчас, — значимое наше общее достижение», — добавила она.

Второй срок полномочий Грибаускайте закончится 12 июля, когда присягу принесёт новый президент Гитанас Науседа.

Напомним, что за срок полномочий Дали Грибаускайте население Литвы сократилось до менее 2,8 млн человек. Отток жителей был самым стремительным за всю историю независимости Литвы именно при Грибаускайте.