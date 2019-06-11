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В Индонезии проведут судебные разбирательства в отношении протестов 21 мая

Политика

Судебные разбирательства пообещали провести справедливо и прозрачно

Джакарта, 11 июня 2019, 14:13 — REGNUM  Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто подчеркнул, что полиция будет справедливо и прозрачно проводить судебные разбирательства в отношении акций протеста 21−22 мая 2019 года, сообщает Antaranews.

«Необходимо донести общественности как мы последовательно применяем действующее законодательство в Индонезии. Это очень важно», — отметил Виранто в ходе министерской встречи в Джакарте.

В настоящее время, первостепенной задачей остается поддержание политической стабильности.

По словам министра, приближается заседание по разрешению спора об итогах всеобщих выборах 2019 года в Конституционном суде Индонезии.

«Мы надеемся, что участники смогут принять любое решение Конституционного суда», — добавил Виранто.

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщие выборы в Индонезии прошли 17 апреля 2019 года. 21 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Индонезии объявила официальные итоги выборов, в результате которых победу одержал действующий президент Джоко Видодо.

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Внутренняя политика Индонезии
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