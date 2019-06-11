Россия против новых «берлинских стен» — Медведев

Москва, , 14:12 — REGNUM Россия выступает против новых «берлинских стен», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 11 июня, выступая на Международной конференции труда в Женеве.

По мнению российского премьера, нелегитимные санкции, протекционизм, экономические войны и другие искусственные барьеры плохо сказываются на состоянии рынка труда, а следовательно и на экономике стран в целом.

«Компаниям, организациям, а стало быть и людям, становится сложнее жить вне политики, что невозможно признать хорошим явлением», — заявил глава кабмина.

Он добавил, что действия некоторых стран в торгово-экономической сфере становятся все более агрессивными, «буквально на грани произвола». Медведев добавил, что это ставит под угрозу складывающийся десятилетиями миропорядок.

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