Срыв выборов в Раду назвали главной угрозой для Зеленского

Москва, , 14:44 — REGNUM Срыв досрочных выборов в Верховную раду Украины станет «смерти подобным» для нового президента Владимира Зеленского. Об этом заявил украинский политолог Евгений Копатько в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Эксперт считает, что Зеленский во многом идёт на уступки радикальному меньшинству, потому что боится вступать с ним в открытый конфликт. Сейчас у главы Украины нет политических инструментов и рычагов, чтобы продвигать собственные решения. Почти все высокопоставленные госслужащие являются ставленниками его предшественника на посту президента Петра Порошенко и могут саботировать его распоряжения. И Зеленский не вступает в конфликт с неонацистами, боясь, что они могут сорвать досрочные выборы в Раду.

«Почему нервничает Зеленский? Для него несостоявшиеся выборы 21 июля смерти подобны. Это потеря политического темпа, это потеря большинства в парламенте. Его преимущество быстро теряется», — отметил эксперт.

При этом большинство украинцев выступают за проведение досрочных выборов в парламент. Поэтому их срыв и проведение очередных выборов осенью 2019 года приведёт к деморализации общества.

«Зеленский имеет самый высокий президентский рейтинг. У него под 70% рейтинг. Но это не его рейтинг, это желание перемен», — рассказал Копатько.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский отменил два указа Порошенко о назначении двух членов высшего совета правосудия республики.

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