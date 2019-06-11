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Педро Санчес начинает переговоры о формировании правительства Испании — СМИ

Политика

Новому правительству Испании предстоит пройти через голосование по вопросу доверия в парламенте

Мадрид, 11 июня 2019, 14:33 — REGNUM  11 июня лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес начинает переговоры о формировании правительства Испании с партиями, прошедшими в парламент по итогам досрочных выборов. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Король Испании Филипп VI предложил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра. Несмотря на отсутствие достаточной поддержки в настоящий момент, Санче спринял от короля поручение поставить вопрос о доверии правительству в парламенте.

Санчесу предстоят переговоры с левым блоком Unidas Podemos, консервативной Народной партией и либеральной партией «Граждане». Они получили наибольшее количество голосов после ИСРП по итогам выборов 28 апреля.

Напомним, Педро Санчес возглавлял правительство Испании с июня 2018 года, после того как предыдущий премьер-министр Мариано Рахой досрочно ушел в отставку из-за обвинений в коррупции в адрес его Народной партии.

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