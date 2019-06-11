Зеленский призвал Конституционный суд к «справедливому решению» по Раде

Киев, , 14:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обратился к судьям Конституционного суда, призвав их принять «справедливое решение» по вопросу о законности его указа о роспуске Верховной рады и проведении досрочных парламентских выборов. Об этом он заявил 11 июня в зале суда, передает телеканал «112 Украина».

Зеленский отметил, что общество пристально следит за процессом, и судьям об этом известно. Он попросил их рассудить справедливо, чтобы «нам всем не будет стыдно перед своим народом».

Затем украинский лидер сообщил, что уходит из зала, чтобы его не заподозрили во влиянии на судей, а их — в вынесении решения под давлением.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Зеленский выпустил указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады VIII созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля. Документ вступил в силу 23 мая. 11 июня в Конституционном суде Украины проходят слушания о соответствии указа Зеленского Основному закону страны.

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