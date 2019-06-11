Вторник, 11 Июня 2019 года
14:00:24 МСК

Профсоюз горняков Украины направил письмо cекретарю СНБО — Волынец

Политика

«Шахтеры Украины возмущены»

Киев, 11 июня 2019, 13:59 — REGNUM  Действиями правительства Украины и руководства Минэнергоугля, которые «продолжают свои коррупционные действия обогащаясь на госсобственности», возмущены местные шахтеры. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на странице в соцсети Facebook.

«Шахтеры Украины возмущены позорными действиями правительства и руководства Минэнергоугля», — написал Волынец.

По его словам, письмо с просьбой содействовать в погашении задолженностей по зарплатам и остановить ликвидацию госпредприятия «Львовуголь» уже направлено секретарю Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Данилюку.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня правительство Украины приняло решение направить 295 млн гривен на погашение долгов по заработной плате перед шахтерами.

Читайте также: Министр энергетики Украины раскритиковал выплату долгов шахтерам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Энергетика Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить