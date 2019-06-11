Профсоюз горняков Украины направил письмо cекретарю СНБО — Волынец

Киев, , 13:59 — REGNUM Действиями правительства Украины и руководства Минэнергоугля, которые «продолжают свои коррупционные действия обогащаясь на госсобственности», возмущены местные шахтеры. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на странице в соцсети Facebook.

«Шахтеры Украины возмущены позорными действиями правительства и руководства Минэнергоугля», — написал Волынец.

По его словам, письмо с просьбой содействовать в погашении задолженностей по зарплатам и остановить ликвидацию госпредприятия «Львовуголь» уже направлено секретарю Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Данилюку.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня правительство Украины приняло решение направить 295 млн гривен на погашение долгов по заработной плате перед шахтерами.

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