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МИД России: НАТО развивается по калькам Холодной войны

Политика

НАТО оказалось неприспособленным к новой ситуации в области безопасности

Москва, 11 июня 2019, 13:57 — REGNUM  Североатлантический альянс в настоящее время развивается по калькам Холодной войны, заявил 11 июня заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Не знаю почему, но, может быть, потому, что НАТО оказалось неприспособленным к новой ситуации в области безопасности», — выразил мнение Грушко.

По его словам, в НАТО «пытаются воссоздать атмосферу Холодной войны», поскольку альянс заставляет членов блока тратить средства «на парирование несуществующих угроз».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что непрекращающееся расширение НАТО, а также наращивание противоракетного потенциала и военной инфраструктуры альянса на восточном фланге привели к серьезному кризису доверия в евроатлантике.

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МИД России
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