Миллионы и «Шевроле Камаро»: обнародованы доходы врио главы Алтая

Горно-Алтайск, , 13:55 — REGNUM Обнародованы сведения о доходах за 2018 год врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Согласно информации, появившейся на официальном сайте республиканского правительства, в прошлом году Хорохордин заработал 4 465 263,43 рубля (4,47 млн).

Ему принадлежат 1/6 доли квартиры площадью 63,10 кв. м; квартира площадью 60,40 кв. м; квартира площадью 46,20 кв. м; квартира площадью 47,80 кв. м; гараж (1/6 доли); легковые автомобили «Мерседес-Бенц G-320», «Шевроле Камаро», БМВ 740; мототранспортные средства «Сузуки GSX-R750» и БМВ HP4; снегоход Bombardier SKI-DOO SKANDIC SWT 500 °F .

Напомним, Олег Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай в марте 2019 года, после отставки с этой должности Александр Бердникова.

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Он стал последним из отчитавшихся о доходах сибирских губернаторов. Ранее в пресс-службе республиканского правительства сообщили, что декларации Хорохордина не будет, так как он ещё не возглавлял регион по состоянию на 31 декабря 2018 года.

О Хорохордине известно, что с 2013 по 2019 год он являлся заместителем руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации. С 2012 года — председатель совета некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС».

Как уже сообщало ИА REGNUM, самым богатым сибирским губернатором по итогам 2018 года стал Сергей Цивилёв, возглавляющий Кемеровскую область. Он задекларировал 70,28 млн рублей годового дохода. Самым «бедным» главой оказался руководитель Хакасии Олег Коновалов с заработком в 607,38 тыс. рублей.

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