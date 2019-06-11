2 года «безвизу»: Украинцы стали чаще ездить в Европу, но совсем не в разы

Киев, , 13:46 — REGNUM С начала действия безвизового режима с Европейским Союзом (11 июня 2017 года) украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС, сообщил 11 июня пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Согласно информации источника, при этом 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 млн украинцев ездили без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались безвизовым режимом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что большинство украинцев, более 1 млн человек, пересекли границу с Польшей, также в первой тройке по популярности границы с Венгрией и Румынией.

Вместе с тем, политолог Руслан Бортник ссылается на развернутые данные Администрации пограничной службы, согласно которым в 2008 году в страны ЕС из Украины выехали 13,4 млн человек, в 2009 — 10,9 млн, 2010 — 11,8 млн, 2011 — 12,4 млн, 2012 — 12,7 млн, 2013 — 14,1 млн, 2014 — 14,2 млн, 2015 — 17 млн, 2016 — 18,6 млн, 2017 — 19 млн, 2018 — 18,4 млн.

«Стоит отметить значительное увеличение количества выездов в ЕС в 2015 году, что может быть связано с усилением боевых действий на Донбассе, а также некоторое сокращение выездов в 2018, по сравнению с 2017 годом. Скорее всего, это связано с тем, что массовая миграция приводит к тому, что всё больше людей остается за границей. Посещаемость ЕС выросла, по сравнению с 2012—2013 годами, однако нельзя говорить о том, что украинцы после получения безвиза стали в разы больше ездить в Европу», — комментирует эти данные эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным компании Henley & Partners за 2019 год, обладатели паспортов Украины имеют возможность свободно посещать 128 государств, что соответствует 40-й позиции в «мировом рейтинге паспортов». Аналогичный показатель у Никарагуа и тихоокеанского государства Тувалу.