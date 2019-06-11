МИД Турции подверг критике США за желание ввести санкции против Анкары

Анкара, , 13:42 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции подвергло критике резолюцию палаты представителей США, призывающую ввести против Анкары санкции, об этом 11 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По мнению турецкого внешнеполитического ведомства, документ, одобренный американскими законодателями, не соответствует «глубоко укоренившейся дружбе между Турцией и США».

Напомним, ранее палата представителей США приняла резолюцию, призывающую администрацию президента ввести против Анкары санкции в случае покупки ею систем противовоздушной обороны С-400 у России.

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