В Кремле опровергли слухи о планах закрыть дело Голунова до прямой линии

Москва, , 13:35 — REGNUM Каких-либо установок закрыть дело журналиста Ивана Голунова до проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным нет, заявил 11 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я могу это опровергнуть, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Никаких таких установок нет и быть не может».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ходе дела журналиста Ивана Голунова. В Кремле ожидают итогов экспертиз.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня в Москве. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 грамм наркотического средства. Сам журналист считает, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции, которые связаны с кладбищенской мафией, против которой он вел журналистское расследование. Суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста

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