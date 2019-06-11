На инаугурацию президента Казахстана пригласили дипломатический корпус

Нур-Султан, , 13:31 — REGNUM На церемонии инаугурации президента Казахстана иностранных гостей не будет, заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. Об это 11 июня сообщает издание Informburo.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что на церемонию приглашен дипломатический корпус, аккредитованный в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня 2019 года. 10 июня ЦИК республики опубликовал окончательные результаты выборов, согласно которым Касым-Жомарт Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

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