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На инаугурацию президента Казахстана пригласили дипломатический корпус

Политика

На церемонию приглашен дипломатический корпус, аккредитованный в Казахстане

Нур-Султан, 11 июня 2019, 13:31 — REGNUM  На церемонии инаугурации президента Казахстана иностранных гостей не будет, заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. Об это 11 июня сообщает издание Informburo.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что на церемонию приглашен дипломатический корпус, аккредитованный в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня 2019 года. 10 июня ЦИК республики опубликовал окончательные результаты выборов, согласно которым Касым-Жомарт Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали дату инаугурации избранного президента

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Политическая жизнь Казахстана
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