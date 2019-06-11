Минэнерго США запретило сотрудникам участвовать в китайских программах

Москва, , 13:27 — REGNUM После того, как выяснилось, что привлеченные большими суммами денег, научные сотрудники Министерства энергетики Соединённых Штатов были завербованы военными программами других стран, ведомство запретило своим научным сотрудникам участвовать в иностранных программах по привлечению талантов. Об этом 11 июня со ссылкой на постановление пишет газета Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Министерство энергетики США запретило своим исследователям принимать участие в китайских программам по набору талантов после того, как было обнаружено, что персонал был завербован для участия в иностранных военных программах.

Напомним, в феврале 2019 года газета Wall Street Journal, ссылаясь на опубликованную служебную записку, сообщила, что Министерство энергетики Соединённых Штатов рассматривает соответствующие планы.

Под запрет на сотрудничество с иностранными программами попали около 100 тыс. американцев. В основном это подрядчики, которые связаны с важными для национальной безопасности США разработками, включая ядерную физику, энергетику и искусственный интеллект.

По информации издания, кроме Китая, потенциальную угрозу для США также представляют Россия, Иран и КНДР.

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