Вторник, 11 Июня 2019 года
13:27:58 МСК

Минэнерго США запретило сотрудникам участвовать в китайских программах

Политика

После того, как выяснились, что американских сотрудников вербуют, обещая вознаграждение

Москва, 11 июня 2019, 13:27 — REGNUM  После того, как выяснилось, что привлеченные большими суммами денег, научные сотрудники Министерства энергетики Соединённых Штатов были завербованы военными программами других стран, ведомство запретило своим научным сотрудникам участвовать в иностранных программах по привлечению талантов. Об этом 11 июня со ссылкой на постановление пишет газета Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Министерство энергетики США запретило своим исследователям принимать участие в китайских программам по набору талантов после того, как было обнаружено, что персонал был завербован для участия в иностранных военных программах.

Напомним, в феврале 2019 года газета Wall Street Journal, ссылаясь на опубликованную служебную записку, сообщила, что Министерство энергетики Соединённых Штатов рассматривает соответствующие планы.

Под запрет на сотрудничество с иностранными программами попали около 100 тыс. американцев. В основном это подрядчики, которые связаны с важными для национальной безопасности США разработками, включая ядерную физику, энергетику и искусственный интеллект.

По информации издания, кроме Китая, потенциальную угрозу для США также представляют Россия, Иран и КНДР.

Читайте также: На американском авианосце «Карл Винсон» поймали шпиона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы и шпионаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить