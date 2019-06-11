Мэр приграничного городка станет замминистра строительства Бурятии

Закаменск, Бурятия, , 13:31 — REGNUM Мэр города Закаменска на юге Бурятии Евгений Поляков займет кресло заместителя министра строительства республики. Градоначальник уже сложил свои полномочия, а исполняющим обязанности вместо него назначен первый заместитель Александр Тудунов.

Как сообщает телеканал АТВ, политик прошёл все этапы конкурсного отбора и попал в кадровый резерв госслужащих.

«По образованию я инженер тепловых электрических станций. Более 15 лет у меня стаж работы по образованию. На центральной котельной работал. С учеников начал и начальником котельной стал, семь лет отработал. Поэтому работа знакомая», — сообщил уже бывший глава Закаменска журналистам.

Добавим, в настоящий момент у министра строительства республики Николая Рузавина вместо трёх заместителей работает только один. В апреле 2019 года по собственному желанию ушёл в отставку замминистра Сергей Банников, курировавший модернизацию жилищно-коммунального комплекса.

Ещё один заместитель Сергей Рыбальченко находится в СИЗО по обвинению в превышении полномочий при принятии построенных с грубейшими нарушениями «сиротских» домов. По версии следствия, в результате аферы из бюджета похитили свыше 195 млн рублей, выделенных на жильё для детей-сирот.

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Также напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Закаменском районе в настоящий момент разворачивается экологическое бедствие — местная река Модонкуль окрасилась в оранжевый цвет. По данным Бурятского гидрометцентра, в реке выявлено экстремально высокое загрязнение марганцем и высокий уровень загрязнения кадмием. Власти района призывают жителей не использовать воду из реки ни в питьевых, ни в хозяйственно-бытовых целях.

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