Глава МИД Южной Кореи планирует 17 июня посетить Россию

Сеул, , 13:24 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва посетит Россию 17 июня, заявил на брифинге представитель южнокорейского МИД Ин Чхоль.

По его словам, Кан Гён Хва планирует провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Планируется, что министры обменяются мнениями о перспективах сотрудничества на международной арене и в решении проблемы безопасности на Корейском полуострове», — цитирует Ин Чхоля агентство Yonhap.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Мюнхене состоялась встреча глав МИД России и Южной Кореи Сергея Лаврова и Кан Гён Хва. Отмечалось, что министры воздерживались от протокольных заявлений.

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