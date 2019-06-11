Большой плюс для России: о покупке Huawei российской системы

Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Если компания Huawei купит российскую операционную систему, это окажет значительный положительный эффект, в том числе и рекламный, на развитие IT-отрасли в России, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 11 июня, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя сообщения о возможной сделке.

Ранее The Bell со ссылкой на свои источники сообщил, что Huawei, из-за санкций со стороны США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может получить доступ к российской системе «Аврора», разработанной при участии Ростелекома на базе системы Sailfish.

«Если Huawei действительно купит эту операционную систему, это будет большим плюсом для России. Хотя справедливости ради надо отметить, что в основе этой системы были финские разработки.

Но так или иначе окажется, что у нас есть продукт, который может заинтересовать компании такого уровня. И пиар-эффект, который явно готовился, тоже пойдет на пользу отрасли», — отметил Андрей Рябых.