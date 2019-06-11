Пять стран ЕС сделали совместное заявление о ситуации в Молдавии

Берлин, , 13:26 — REGNUM Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция сделали совместное заявление о ситуации в Молдавии. Текст от 10 июня опубликован на официальном сайте министерства иностранных дел ФРГ.

«Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция внимательно следят за последними событиями в Республике Молдавия. После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы поддерживаем и рассматриваем молдавский парламент как представителя молдавского народа и как наиболее подходящее место для обсуждения всех политических вопросов, в том числе спорных.

Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за разрешение этого конституционного кризиса мирными средствами», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Конституционный суд отстранил президента Молдавии Игоря Додона, отказавшегося распускать парламент согласно конституционной норме. Его полномочия переданы временно исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Демократическая партия Молдавии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком намерена добиваться досрочных парламентских и президентских выборов. Филип подписал приказ о роспуске парламента, однако орган не намерен прекращать свою работу.

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