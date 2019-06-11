Вторник, 11 Июня 2019 года
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Палата представителей США призвала ввести санкции против Турции

Политика

Резолюция носит рекомендательный характер

Палата представителей США призвала ввести санкции против Турции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Рэджеп Эрдоган и Дональд Трамп

Вашингтон, 11 июня 2019, 13:23 — REGNUM  Палата представителей Соединенных Штатов одобрила резолюцию в соответствии с которой администрация президента США Дональда Трампа призывается к введению санкций в отношении Турции, об этом 10 июня сообщается на официальном сайте законодательного органа.

Санкции должны быть введены в отношении Анкары в случае ее закупки систем противовоздушной обороны С-400 у России. Резолюция носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению.

Ранее, Пентагон ограничил учебные полеты турецких летчиков на самолетах F-35 на военной базе в штате Аризона, данный шаг был также направлен против соглашений между Анкарой и Москвой.

Читайте ранее в этом сюжете: США приостановили тренировки турецких летчиков на авиабазе в Аризоне

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Турция и США
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