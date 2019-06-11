В Кремле рассказали об итогах встречи Путина с Москальковой

Москва, , 13:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин по итогам беседы с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой сделал ряд резолюций, заявил 11 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом, уже есть целый набор резолюций», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, на письмах, которые Москалькова взяла с собой на встречу с главой государства, появились резолюции, в соответствии с которыми и будет вестись работа по обозначенным темам.

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Вместе с тем Песков не стал раскрывать содержание писем, поскольку речь идет о служебных документах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москалькова заявила, что проблемы, с которыми она обращалась к Владимиру Путину в 2018 году, были разрешены. Прошлогодние вопросы касались «валютных ипотечников». Благодаря решению этих проблем около семи тысяч семей не лишились единственного жилья.

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