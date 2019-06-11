Косачёв: рост поддержки Пентагоном армии Украины создаст опасную иллюзию

Москва, , 13:11 — REGNUM Бюджет Пентагона в 2020 году предусматривает выделение 250 млн долларов США на поддержку армии Украины, что на 50 млн долларов больше, чем в 2019 году. На эти цифры обратил внимание глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Бюджет Пентагона в 2020 финансовом году (он начнется 1 октября) составит 733 млрд долларов, из них 250 млн долларов предусмотрены Украине на поддержку армии, то есть на 50 млн больше, чем в текущем году.

«Тем самым Вашингтон вносит свой вклад в продолжение внутреннего конфликта на Украине, поскольку такая поддержка извне создает опасную иллюзию уже у новой украинской власти, что решения можно будет добиться военным путем», — рассуждает Косачёв в Facebook.

Каждый военный миллион Киеву — это новые жертвы и новые месяцы или даже годы войны против своего населения, в которой и США несут свою долю ответственности, подчеркнул сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект конгрессмены обсудят 12 июня — сначала в рамках комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей. Позже он будет обсуждаться всей Палатой представителей, а затем и сенатом. В случае одобрения поправок Сенатом проект бюджета ляжет на стол американского президента.

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