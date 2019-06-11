Индонезия и Чили ратифицировали соглашение об экономическом партнерстве

Джакарта, , 13:10 — REGNUM Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита вместе с заместителем министра иностранных дел Чили Родриго Яньесом Бенитесом обменялись ратификационными грамотами Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Чили, сообщает Antaranews.

«Внедрение Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Чили — очень исторический момент. Помимо того, что это первое торговое соглашение с южноамериканской страной, оно также откроет двери для индонезийской экспортной продукции в южноамериканском регионе», — заявил журналистам министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита в Джакарте.

Известно, что соглашение вступит в силу через 60 дней после обмена ратификационными грамотами, а именно 10 августа 2019 года.

Благодаря соглашению, Чили отменит 89,6% тарифных барьеров для индонезийских товаров, поступающих на рынок страны, а Индонезия — 86,1% тарифных барьеров для товаров из Чили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры торговли Индонезии и Австралии провели двусторонние переговоры об ускорении ратификации соглашения о свободной торговле между странами.

Читайте также: Индонезия и Австралия ускорят ратификацию соглашения о свободной торговле