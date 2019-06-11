СМИ: президент Грузии видит будущее страны в ЕС и НАТО

Тбилиси, , 13:06 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили видит будущее страны в составе Евросоюза и НАТО. Об этом она заявила в интервью журналисту Associated Press, будучи с визитом в Женеве. Текст информации о сделанных президентом заявлениях распространила ее администрация.

Саломе Зурабишвили в Женеве принимала участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Всемирной организации труда.

«У меня нет плана действий, который нас туда приведет… Думаю, что наш путь в НАТО завершится успешно, и это очень ясно. Она также вступит в Евросоюз. Возможно, разными средствами, но параллельно», — заявила французский дипломат, ныне президент Грузии, которая родилась и выросла во Франции.

Саломе Зурабишвили также верит, что однажды Грузия вернет себе «провинции» — Абхазию и Южную Осетию, которые она называет «оккупированными территориями».

«Думаю, что постепенно проживающее на оккупированных территориях население поймет, что с севером (Россией) перспективы у них нет», — передает слова президента Грузии из интервью ее пресс-служба.

Она призывает западных партнеров Грузии больше говорить с Россией о территориальной целостности Грузии.

«Они больше должны говорить с Россией о Грузии во время прямых встреч. Эта тема должна быть в повестке дня во время каждой встречи с Россией», — заявила Зурабишвили.

Автор новости также сообщает, что на мероприятии в связи со 100-летием Всемирной организации труда присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев, в период президентства которого случился августовский конфликт 2008 года, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, по заключению комиссии ЕС и официальным документам Совета Европы, начала грузинская сторона. Еще будучи кандидатом в президенты Грузии Саломе Зурабишвили в одном из комментариев грузинским СМИ признала, что войну развязало правительство Саакашвили, за что удостоилась волны гнева и негодования со стороны прозападных политиков и общественности. Позднее она сделала дополнительные комментарии и пояснила, что «агрессором» считала и продолжает считать Россию, Саакашвили же виновен в том, что поддался на подстроенные провокации.