У Медведчука обвинили Зеленского, СБУ и ГПУ в «преступном давлении»

Киев, , 12:49 — REGNUM Генпрокуратура Украины, Служба безопасности и лично президент страны Владимир Зеленский заинтересованы в сохранении коррумпированной и репрессивной системы политического преследования и расправы над инакомыслящими.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном сегодня, 11 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Система произвола, заказных уголовных дел и политических репрессий, активно использовавшихся преступной властью Порошенко, не только не разрушена с приходом президента Зеленского, но и активно им используется. Доказательство — разыгранная комбинация президента Украины, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины», — говорится в заявлении.

В партии напомнили, что накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, комментируя поездку председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и сооснователя этого объединения Юрия Бойко в Санкт-Петербург и их переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, заявила:

«…Ездили уже дважды в страну-агрессор, встречались там с представителями страны-агрессора, а также самой большой государственной компанией, и нет никаких абсолютно правовых решений по этому поводу».

Практически сразу пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала заявление, в котором возложила ответственность за отсутствие продвижения в этом вопросе на СБУ. Служба безопасности Украины в тот же день сообщила, что начала расследование относительно поездки Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию.

«Синхронность этих заявлений, как и мгновенное начало уголовного расследования, говорят о том, что и Генеральная прокуратура Украины, и СБУ, и президент Зеленский заинтересованы в сохранении коррумпированной и репрессивной системы политического преследования и расправы над инакомыслящими. И поэтому ставленники Порошенко Юрий Луценко и Василий Грицак прекрасно находят общий язык и используют самые грязные и противозаконные методы преступной власти Порошенко — уже совместно с президентом Зеленским», — заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что 7 июня Медведчук и Бойко в Санкт-Петербурге провели переговоры с главой правления ГазпромаАлексеем Миллеромо возможности прямых поставок на Украину российского газа. На переговорах было заявлено, что подписание договора о прямых поставках топлива из России на Украину позволит Киеву закупать газ со скидкой 25% от рыночной цены.