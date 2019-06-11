Грушко рассказал, когда РФ выплатит взнос в Совет Европы

Москва, , 12:47 — REGNUM Российская Федерация готова в полном объёме возобновить перечисления взносов в Совет Европы, если будут устранены «дискриминационные ограничения». Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях форума «Примаковские чтения».

«Как только сама возможность дискриминационных ограничений будет устранена, РФ выплатит свой взнос и задолженность», — отметил заместитель главы министерства иностранных дел РФ.

Грушко также добавил, что позиция РФ в данном вопросе остается прежней.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса и ряда других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Российская сторона в ответ на рестрикции приостановила своё участие в заседаниях ПАСЕ, а с июня 2017 г. приостановила выплату взносов в Совет Европы.

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