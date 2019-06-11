КПРФ выдвинула кандидата на выборы губернатора Ставрополья

Ставрополь, , 12:46 — REGNUM Виктор Соболев выдвинут кандидатом на пост губернатора Ставропольского края от краевого отделения Коммунистической партии Российской Федерации, сообщает ИА REGNUM 11 июня со ссылкой на информацию краевой избирательной комиссии.

«10 июня избирательная комиссия Ставропольского края приняла пакет документов от Виктора Соболева, выдвинутого кандидатом на должность губернатора Ставропольского края Ставропольским краевым политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» для его участия в предстоящих выборах губернатора Ставропольского края, которые назначены на 8 сентября», — сообщили в облизбиркоме.

Виктор Соболев стал третьим кандидатом, представившим документы в избирком на выдвижение — первым стал действующий губернатор Владимир Владимиров, также документы подал кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости» Николай Кряжев.

Выборы губернатора Ставропольского края состоятся в единый день голосования 8 сентября. Документы на выдвижение от кандидатов избирком принимает до 1 июля.