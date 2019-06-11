В Париже пройдет семинар в сфере возобновляемых источников энергии

Париж, , 12:48 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан примет участие в закрытии семинара, посвященного французскому опыту в области возобновляемых источников энергии, который состоится на набережной Орсе, где расположено здание МИД Франции 11 июня 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что более 70 компаний представят свои инновационные технологии в области возобновляемых источников энергии почти сотне иностранных посольств в Париже.

По данным международного агентства, французские компании хорошо себя зарекомендовали в высококонкурентном секторе возобновляемой энергии, где инвестиции достигли 332 млрд долларов в 2018 году и чей глобальный рынок должен вырасти более чем на 40% к 2021 году.

МИД Франции ежедневно работает над продвижением сектора возобновляемой энергии, чтобы способствовать экспортной деятельности французских компаний. Министерство также призывает частный сектор повысить свою роль в достижении целей Парижского соглашения.

Напомним, Парижское соглашение по климату, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года, было принято в 2015 году.