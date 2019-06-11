Оппозиция победила на выборах в девяти из десяти провинций в Аргентине

Буэнос-Айрес, , 12:52 — REGNUM С 10 марта по 9 июня состоялись губернаторские выборы в десяти провинциях Аргентины. В девяти из них победу одержали кандидаты от оппозиции, в том числе сторонники бывшего президента Кристины Фернандес де Киршнер, пишет газета El Pais.

10 марта был выбран губернатор провинции Неукен, 7 апреля прошли выборы в провинции Рио-Негро, 12 мая — в Кордове, 19 мая — в Ла-Пампе. 2 июня состоялись выборы губернаторов провинций Мисьонес и Сан-Хуан. 9 июня выборы прошли сразу в четырех провинциях: Тукуман, Энтре-Риос, Чубут и Жужуй.

Лишь в Жужуе, одной из самых бедных провинций Аргентины, победил кандидат от правящего блока «Камбьемос» Херардо Моралес, представитель партии «Гражданский радикальный союз».

Прошедшие выборы можно считать зарисовкой к главному политическому событию Аргентины этого года — всеобщим выборам, которые состоятся 27 октября. В этот день будут избраны президент и вице-президент страны, члены обеих палат парламента, а также губернатор столичной 16-миллионной провинции Буэнос-Айрес.

Результаты выборов доказывают низкую популярность действующего президента Маурисио Макри, проводящего политику жесткой экономии. Макри еще не назвал своего кандидата в вице-президенты.

Ему противостоит пара Фернандес — Фернандес из перонистской Хустисиалисткой партии: бывший президент Кристина Фернандесде Киршнер (2007−2015) баллотируется на пост вице-президента, бывший премьер-министр Альберто Фернандес (2003−2008) — на пост президента. Однако над Кристиной Киршнер нависла угроза: в данный момент ведется судебный процесс по делу о предполагаемой коррупции против нее и ее ближайшего окружения в годы президентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристиан Лагард выразила надежду на преемственность политической программы в Аргентине после выборов.

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