Конфликт в Йемене: президент получил поддержку от ООН

Сана, , 12:52 — REGNUM Президент Йемена Мансур Хади получил поддержку ООН в своем посредничестве в реализации соглашений относительно торгового порта Ходейда, об этом 11 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Соглашение было подписано в Стокгольме и в соответствии с ним управление портом Ходейда должно быть передано ООН, а вооруженные формирования хуситов — выведены.

Ранее президент Йемена подверг критике посланника ООН Мартина Гриффитса за то, что тот якобы встал на сторону хуситов в конфликте.

«Хади получил заверения от генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша заверения в том, что Гриффитс выполнит возложенные на него обязательства», — говорится в официальном заявлении правительства Йемена.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

В настоящее время боевые действия зашли в тупик, что вынудило стороны конфликта сесть за стол переговоров. В целом, несмотря на сложности в его выполнении, диалог дал некоторые результаты, вселяющие надежду в разрешение конфликта.

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