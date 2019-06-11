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Зиничев: у МЧС недостаточно авиации для прикрытия всех регионов России

Политика

Хотя бы один вертолет в каждый регион, — просит министр

Москва, 11 июня 2019, 12:24 — REGNUM  Численность авиации в эксплуатации МЧС и ее состояние не позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, так как ведомство не может «прикрыть» все регионы РФ. Об этом заявил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

«Авиация — существующая численность и ее состояние недостаточное, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов страны. Особенно отмечается недостаток в тяжелых транспортных самолетах и необходимость организации дежурства хотя бы по одному вертолету в каждом субъекте РФ», — заявил Зиничев.

Он отметил, что из-за снижения финансирования МЧС, ведомство не может обеспечить должное обслуживание техники, чтобы сохранить ее исправность.

«В связи с трехкратным снижением объемов финансирования плановый ремонт вертолетов в 2017 и 2018 годах не проводились, поддержание летной готовности осуществлялось за счет использования запасов исправных агрегатов», — подчеркнул Зиничев.

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«Правительственный час» в СФ главы МЧС Е. Зиничева
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