Зиничев заявил об острой нехватке техники у МЧС

Москва, , 12:18 — REGNUM Сокращение финансирования МЧС приводит к тому, что у министерства недостаточно техники для решения всех чрезвычайных ситуаций, а находящаяся в эксплуатации не проходит нужный технический осмотр. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня, об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Продолжающийся с 2012 года ежегодные сокращения лимитов на материально-техническое оснащение МЧС России привело к тому, что на сегодняшний день почти треть пожарной спасательной техники выработало свой ресурс и требует замены. Если не учитывать технику, которая эксплуатируется сверх установленного ресурса, то реальная обеспеченность боевых подразделений составляет всего 58%», — заявил Зиничев.

Так, по его словам, потребность МЧС в современных образцах пожарной спасательной техники составляет более 18 тыс. единиц.

«В 2019 году МЧС РФ в рамках имеющихся лимитов планирует закупить лишь около 400 единиц пожарной спасательных автомобилей, что не перекрывает даже естественную убыль, составляющую порядка 1,5 тыс. единиц в год. И не позволяет своевременно обновлять парк пожарной спасательной техники», — отметил Зиничев.

Читайте также: Россия занимает второе место в мире по погибшим в пожарах — МЧС