В Узбекистане будет создан Совет иностранных инвесторов при президенте

Ташкент, , 12:16 — REGNUM Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с президентом Сумой Чакрабарти, в ходе встречи обсуждены вопросы практического взаимодействия, сообщает МИД Узбекистана.

Визит президента ЕБРР является третьим по счету за последние два года.

МИД отмечает, что при поддержке экспертов ЕБРР в республике ведутся разработка и реализация реформ в энергетическом, банковском и финансовом секторах, в области развития рынка капитала и улучшения конкурентной среды в нашей стране.

«Подписаны заемные соглашения и ведется подготовка приоритетных инвестиционных проектов по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры в регионах Узбекистана с привлечением кредитов на сумму более 600 миллионов долларов. Вложены инвестиции в проекты частного сектора на сумму свыше 100 миллионов долларов. Осуществляется проработка перспективных социально значимых программ и проектов на сумму порядка 800 миллионов долларов», говорится в сообщении.

В ходе встречи, отмечает МИД, предметно рассмотрены основные направления развития практического взаимодействия, в том числе вопросы ускорения инвестиционных проектов и освоения кредитов, расширения оказываемого содействия в продвижении экономических реформ, формировании благоприятной деловой среды и инвестиционного климата в стране.

«Особое внимание уделено созданию Совета иностранных инвесторов при президенте Республики Узбекистан и подготовке его первого заседания», говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее с 1993 года в различных отраслях экономики Узбекистана реализовано 54 проекта с участием ЕБРР с привлечением финансирования на сумму свыше 500 миллионов долларов. Однако, с 2007 года произошла практически полная заморозка деловых отношений между сторонами.

ЕБРР неоднократно критиковал руководство страны за непоследовательность экономических преобразований, отсутствие свободы слова, давление государства на частный сектор.

Этот международный финансовый институт возобновил сотрудничество с республикой только с приходом к руководству страной новым президента Шавката Мирзиёева.