Конституционный суд Украины «заминировали». Зеленский покинул зал суда

Киев, , 12:14 — REGNUM Сегодня, 11 июня, представители государственной службы охраны получили информацию о якобы минировании здания Конституционного суда Украины, где рассматривается вопрос о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Данную информацию неофициально подтверждают представители госохраны.

При этом силовики не эвакуировали из здания судей Конституционного суда и журналистов. В настоящее время силовики никого не пускают в здание КСУ.

По словам представителей госохраны, для них это обычная ситуация, поскольку почти ежедневно получают сообщения о минировании административных и правительственных зданий.

В 11.45 заседание КСУ должно продолжиться.

Перед этим в зале суда выступил президент Владимир Зеленский. Он выразил уверенность, что указ о роспуске парламента отвечает духу и букве закона.

«Кажется, это впервые в истории Украины: ранее было наоборот — президент вызвал представителей Конституционного суда. Но сегодня я здесь, чем выражаю свое уважение Конституционному суду как институции и лично вам. Не мне рассказывать вам что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной рады Украины отвечает этим критериям», — сказал Зеленский.

«Люди уверены, что обжалование этого решения это попытка народных депутатов на несколько месяцев удержаться за свои кресла, за неприкосновенность и за возможность обогащения», — добавил Зеленский, после чего покинул зал суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Киеве в здании Конституционного суда проходят открытые слушания, посвященные конституционности указа президента о роспуске Верховной рады.

«11 июня в 10.00 Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 № 303/2019», — информирует пресс-служба КСУ.

21 мая на сайте президента был опубликован указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля. 23 мая указ вступил в силу.