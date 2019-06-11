Президенты России и Киргизии обсудили программу саммита ШОС

Москва, 11 июня 2019, 12:14 — REGNUM Сегодня, 11 июня, президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым программу саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Разговори состоялся по телефону, сообщается на сайте Кремля.
Также в ходе телефонного разговора главы государств договорились о проведении двусторонней встречи в рамках саммита ШОС.
Саммит ШОС состоится 13−14 июня в Бишкеке. На саммите ожидается подписание солидного пакета документов. Ожидается прибытие глав 11 стран.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Бишкеке (Киргизия) пройдет XIX заседание Совета глав государств ШОС, в ходе которого будут обсуждены вопросы экономики, торговли и гуманитарного сотрудничества.
Подробнее: На саммите ШОС ожидается подписание солидного пакета документов — Норов