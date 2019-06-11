Президенты России и Киргизии обсудили программу саммита ШОС

Москва, , 12:14 — REGNUM Сегодня, 11 июня, президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым программу саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Разговори состоялся по телефону, сообщается на сайте Кремля.

Также в ходе телефонного разговора главы государств договорились о проведении двусторонней встречи в рамках саммита ШОС.

Саммит ШОС состоится 13−14 июня в Бишкеке. На саммите ожидается подписание солидного пакета документов. Ожидается прибытие глав 11 стран.

Читайте также: Песков о визите Путина в Киргизию и Таджикистан: «Происходит подготовка»

Как сообщало ИА REGNUM, в Бишкеке (Киргизия) пройдет XIX заседание Совета глав государств ШОС, в ходе которого будут обсуждены вопросы экономики, торговли и гуманитарного сотрудничества.

Подробнее: На саммите ШОС ожидается подписание солидного пакета документов — Норов