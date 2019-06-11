Су-27 перехватил у российских границ самолёты ВВС США и Швеции

Москва, , 12:13 — REGNUM Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват самолётов-разведчиков США и Швеции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ, это произошло 10 июня.

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Две воздушные цели, которые приближались к государственной границе Российской Федерации, были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

«Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота», — сообщили в военном ведомстве.

Приблизившись на безопасное расстояние к воздушным объектам, экипаж российского истребителя идентифицировал их как самолёты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим». Затем Су-27 приступил к сопровождению иностранных самолётов, не допуская нарушения границы воздушного пространства России.

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В Балтийское море стягиваются корабли ВМС США и НАТО

«Полёт российского самолёта Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — заявили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря проходят учения BALTOPS 2019. В них принимают участие 44 корабля и 12 тыс. военнослужащих из 18 стран-членов НАТО и союзников альянса. По плану учений будут проведены десантные операции, тренировки по борьбе с подводными лодками, надводными кораблями и авиацией противника. Основная часть манёвров проводится возле границ Российской Федерации.

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