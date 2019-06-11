Вторник, 11 Июня 2019 года
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ОБСЕ и Таджикистан планируют усилить сотрудничество в сфере ликвидации ЧС

Политика

Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Рустам Назарзода встретился с главой программного офиса ОБСЕ в Душанбе Валериу Кивером

Душанбе, 11 июня 2019, 12:13 — REGNUM  ОБСЕ готова развивать сотрудничество с Таджикистаном в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил глава программного офиса ОБСЕ в Душанбе Валериу Кивер, сообщает 11 июня агентство «ТаджикТА».

Представитель ОБСЕ встретился с председателем комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Рустамом Назарзода. На встрече стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В частности, участники встречи обсудили вопрос подготовки и переподготовки сотрудников таджикистанского комитета, а также проведение обучающих курсов и семинаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной и других сферах.

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Внешняя политика Таджикистана
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